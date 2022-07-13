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На ремонт в Доме Зингера в Петербурге потратят 200 млн руб.

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Доме Зингера скоро начнется долгожданный ремонт, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в среду в своем телеграм-канале.

"Важно отметить - это не реконструкция, а именно ремонт. Никаких перепланировок. Тем не менее, полностью изменится подход к пространству, к его зонированию. Когда читатели зайдут в магазин, первое что они увидят - это книги. Задача - уйти от концепции книжного супермаркета и вернуться к классическому книжному городскому магазину с вековой историей", - подчеркнул он.

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Будет также сделано профессиональное освещение. По словам Пиотровского, это необходимо для комфортного выбора книг. Стиль модерн, в котором построен Дом Зингера, будет сохранен и внутри. На заказ изготовят мебель из дерева и латуни.

"Книжный магазин, как и ранее, расположится на цокольном, первом и втором этажах - всего почти 3 тысячи кв.м. По предварительной смете, все работы с учётом заказа мебели обойдутся в порядка 200 млн рублей. Такая внушительная сумма связана с тем, что Дом Зингера - это дом-памятник. Ремонт выполняется по определенным стандартам, есть требования к материалам, они дорогие", - пояснил вице-губернатор.

Для проекта планируется отобрать больше 100 тысяч наименований книг, современный и актуальный ассортимент. В первую очередь, это будет продукция петербургских издательств, небольших издателей. Акцент будет сделан на книгах об искусстве. Также будет представлен нон-фикшн, книги по краеведению и художественная литература.

"Также особое внимание уделим детской литературе - она разместится в специальном отделе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, книжный магазин вернется в Дом Зингера осенью.

В помещениях Дома Зингера на Невском проспекте до недавнего времени располагался "Санкт-Петербургский Дом книги", которым владеет ООО "Книжный магазин №1".

Суд по поводу субаренды

В сентябре Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал недействительными договор субаренды между арендатором - ЗАО "Зингер" (принадлежит "Альфа-банку") и субарендатором ООО "Книжный магазин №1".

Судебный спор начался в марте прошлого года. ЗАО "Зингер", у которого в долгосрочной аренде находится принадлежащий городу Дом Зингера, требовал признать недействительным договор субаренды с ООО "Книжный магазин № 1", которое снимало 4 тыс. квадратных метров помещений за 7 млн рублей в месяц. В то же время, по оценкам экспертов, рыночная стоимость аренды составляет 12 млн рублей.

Истец счел, что договор был заключен на невыгодных для него условиях. Когда контракт подписывался, компанию "Зингер" контролировал экс-владелец Балтийского банка Андрей Исаев. Суд посчитал, что арендатор фактически утратил контроль над имуществом. Сам Исаев, согласно материалам суда, объяснил снижение арендных ставок пандемией.

Петербург
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