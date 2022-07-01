"Ясная Поляна" запустила бот "Спроси Толстого"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" (Тульская область) запустил телеграм-бот "Спроси Толстого", где каждый желающий может получить сформулированный из цитат писателя совет или ответ на вопрос, сообщила пресс-служба музея.

"В нем собраны цитаты писателя на разные темы – жизнь, любовь, дружба, здоровье, работа, будущее, деньги, отдых, саморазвитие. Также есть отдельный раздел с советами, которые можно встретить в разных письмах Толстого", - говорится в сообщении.

Пользователю предлагается задать вопрос и выбрать тему, которая его сейчас особенно волнует. В ответ бот пришлет совет или мотивирующее послание от имени Льва Толстого.

Цитаты для бота взяты из полного собрания сочинений писателя, которое включает не только его художественные тексты, но и дневники, письма, публицистику, отметили в пресс-службе.

"Спроси Толстого" – второй Telegram-бот музея-усадьбы "Ясная Поляна". Первый бот – "Читай как Толстой" – был запущен в апреле 2021 года к ежегодной акции "Библионочь". Он представляет собой перечень книг, которые произвели на писателя наиболее сильное впечатление.

Пользователи этого бота могут узнать, что именно привлекло Льва Николаевича в этих книгах, а также посмотреть запись лекции научного руководителя музея о библиотеке Толстого. Каждый, кто взаимодействует с ботом, получает подарок: шаблон читательского дневника для практики осознанного чтения.

"Льва Толстого называют яснополянским мудрецом. Современники обращались к нему за помощью, поддержкой и советом. Сегодня к текстам писателя продолжают обращаться люди из разных уголков земли в поисках ответов на свои вопросы", - подчеркивается в сообщении.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна – родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII - начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно музей-усадьбу Л.Н.Толстого посещают до 500 тыс. человек.