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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Нейросети создали цифровую версию Владимира Ленина

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пользователи Telegram с помощью чат-бота смогут пообщаться с цифровой версией Владимира Ленина, возродить его смогли с помощью технологий искусственного интеллекта.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Базелевс", к очередной годовщине со дня рождения Ленина - 22 апреля - "личность вождя мирового пролетариата воскресили с помощью технологий искусственного интеллекта".

Нейросети восстановили речь, манеру поведения и мышления лидера Октябрьской революции. Цифровая копия Ленина в чат-боле может рассказать о малоизвестных фактах из жизни вождя, ответить на общие вопросы и дать прогнозы на будущее на основе анализа современных трендов. Более того, возрожденный нейросетями Ленин может учиться на основе пользовательских запросов, постоянно совершенствуя свои знания и навыки.

Пообщаться с цифровой версией ожившего Ленина можно через специальный чат-бот в Telegram: @lenin_gpt_bot.

Как отметили в компании, за созданием цифровой копии Ленина стоят продюсеры фильма "Возрожденные", который стартует в прокате 27 апреля. "Так получилось, что день рождения Ленина почти совпал по времени с выходом в прокат нашего фильма "Возрожденные". Мы регулярно получаем сценарии фильмов, в которых вождя возрождают к жизни - это волнующая для наших людей тема, которая пересекается и с сюжетом нашего фильма", – отметила продюсер картины Мария Затуловская, слова которой привели в пресс-службе.

"Возрожденные" - это голливудский дебют режиссёра трилогии "Гоголь" и "Аванпост" Егора Баранова. Съемки фильма проходили в Лос-Анджелесе, в картине снялись Дэйв Дэвис, Кристен Ариза и Эрика Чейз.

Владимир Ленин
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