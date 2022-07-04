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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

После пожара в музее Римского-Корсакова начали внутреннюю проверку

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В музее-усадьбе Николая Римского-Корсакова в Любенске Плюсского района Псковской области после пожара начали внутреннюю проверку, сообщила гендиректор музея Светлана Мельникова. Пожар она назвала "вопиющим случаем".

"Я уже собираю и анализирую объяснения ответственных сотрудников. Случай вопиющий, внимательно разбираемся во всех деталях и оказываем необходимую помощь следствию. Убеждена, что виновные в этом происшествии понесут заслуженное наказание", - сказала она "Интерфаксу".

Пожар в усадьбе произошел 2 июля, там сгорело больше 1000 экспонатов. Из основного фонда музея сохранились 1 125 предметов. По оценке Мельниковой, восстановить можно только пятую часть.

"Самая большая потеря для музея - семь элементов мемориальной мебели. Их планируют восстановить по сохранившимся фотографиям и документам", - сказала директор.

По факту проводится доследственная проверка. Музей оказывает следствию всю необходимую помощь, заверила Мельникова.

В СК считают, что пожар начался в районе подкровельного перекрытия при выполнении работ по гидроизоляции мягкой кровли с использованием газовой горелки.

Псковская область Любенск Николай Римский-Корсаков СКР Светлана Мельникова
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