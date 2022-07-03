Более тысячи экспонатов сгорело в музее Римского-Корсакова

Фото: Андрей Грязнов/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Огонь уничтожил более 1 тыс. экспонатов в музее-усадьбе композитора Н. А. Римского-Корсакова в деревне Любенск Плюсского района Псковской области, сообщила "Интерфаксу" генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она констатировала, что из 1 082 сгоревших экспонатов можно восстановить 20%. Из основного фонда музея сохранились 1 125 предметов.

"Самая большая потеря для музея - семь элементов мемориальной мебели. Их планируют восстановить по сохранившимся фотографиям и документам", - подчеркнула директор музея.

Возгорание в усадьбе - объекте культурного наследия федерального значения - произошло 2 июля.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ, следователи работают на месте происшествия.

По предварительным данным, возгорание произошло при ремонтных работах на кровле с использованием газовой горелки.

Здание мемориального музея-усадьбы композитора Н. А. Римского-Корсакова выгорело на площади 200 квадратных метров.