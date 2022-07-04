Возбуждено уголовное дело о пожаре в музее Римского-Корсакова

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В связи с пожаром в музее-усадьбе Римскоо-Корсакова в Любенске в Псковской области возбуждено уголовное дело. Как сообщили в СК, его будут расследовать по статье о нарушении требований сохранения объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их повреждение в крупном размере (ст.243.1 УК).

Усадьба сгорела днем 2 июля. По версии следствия, пожар начался из-за нарушений при ремонте кровли, когда рабочие спаивали рубероид газовой горелкой.

Как сообщала директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, сгорели 1 082 экспонатов, из которых можно будет восстановить 20%. Еще 1 125 предметов из основного фонда спасли. Самой большой потерей она назвала семь предметов мемориальной мебели, которые будут восстанавливать по сохранившимся фотографиям и документам.

Римский-Корсаков жил в усадьбе Любенск в 1907-1908 годах и умер здесь же в ночь на 8 июня 1908 года.

Усадьба включена в единый реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России.