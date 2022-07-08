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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

На Сретенке археологи нашли ядра из Пушкарской слободы

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве на Сретенке археологи обнаружили следы Пушкарской слободы, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Там найдены два чугунных ядра, а также бомба для мортиры и граната, лежащие вместе.

"Помимо этого, был найден нож с сохранившейся деревянной ручкой и фрагмент железного ключа. По предварительной оценке, комплекс может быть отнесен к XVII - XVIII векам", - рассказал департамента Алексей Емельянов.

"Отмечу, что целая мортирная бомба - это нечастая находка, в основном они известны по изображениям в специальной литературе", - добавил он.

После реставрации все находки передадут в музеи.

В Пушкарской слободе на этом месте, по данным историков, жили пушечные кузнецы, зелейные и колокольные мастера, паникадильщики, паяльщики, а также портные, замочники, плотники, фонарники, калашники, прянишники, сусальники, иконники, шапочники, колодезники и другие ремесленники.

В районе Гончарной улицы археологи не раз находили керамическую посуду, игрушки, гончарные горны, что характеризует профессиональную деятельность людей, живших здесь, и свидетельствует о нахождении в этом месте Гончарной слободы.

В районе Большой и Малой Бронной улиц находилась Бронная слобода, где жили кузнецы. Там находят фрагменты кольчуг, металлического вооружения.

Москва Мосгорнаследие Сретенка Алексей Емельянов Пушкарская слобода
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