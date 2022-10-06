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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:02

Археологи нашли на Тверской крупную курительную трубку XVIII века

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В центре Москвы археологи нашли у дома 10 по Тверской улице курительную трубку XVIII века из красной глины в восточном стиле "тахта-чубук", сообщил порталу мэрии глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

От подобных трубок находка отличается размерами: при среднем размере турецкой трубки 6 на 3,5 см, у найденного артефакта размеры 10 на 6 см, объяснил он.

По его словам, трубка имеет граненую эллипсовидную чашку, украшена штампованным орнаментами каури (раковины моллюсков) и полупальметками (растительные узоры).

Сейчас трубка находится в археологической мастерской, а после реставрации ее передадут в музей, добавил Емельянов. Это вторая подобная трубка, найденная в столице, первую ранее обнаружили в Замоскворечье.

Всего, по его словам, на Тверской на глубине 830 сантиметров археологи нашли больше двух десятков старинных курительных трубок и их фрагментов. Археологи предполагают, что на этом месте мог быть колодец. Там также нашли типичные предметы городского быта: монеты, помадные банки, стеклянные флаконы, пуговицы, посуду из фарфора, фаянса.

Москва Мосгорнаследие Алексей Емельянов Тверская Замоскворечье
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