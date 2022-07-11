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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Полное собрание изданий Цветаевой выставят на торги

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Полное собрание прижизненных изданий Марины Цветаевой и ее посмертные издания выставят на аукцион "Литфонда".

Торги пройдут 14 июля, стартовая цена лота составит 3,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Всего в лоте 17 книг. В комплект вошла самая первая книга "Вечерний альбом", изданная, когда поэтессе было 17 лет; вторая книга "Волшебный фонарь", опубликованная в "семейном" издательстве "Оле-Лукойе", созданном Мариной Цветаевой с мужем Сергеем Эфроном.

Кроме того, в комплекте книги "Версты: стихи", первый выпуск стихов Цветаевой в эмиграции - "Разлука", "Стихи к Блоку", крайне редкий на антикварном рынке сборник "Психея", в котором Цветаева объединила свои романтические произведения разных лет. Также в комплекте - последний прижизненный сборник "После России: 1922-1925", который содержит порядка 160 стихотворений Цветаевой. Завершает коллекцию первая посмертная книга, изданная в СССР - "Избранное".

Еще одним лотом торгов станет вторая книга Цветаевой, вышедшая за пять месяцев до самоубийства с автографом поэтессы. Ее начальная цена - 900 тысяч рублей.

Также на торги выставят неопубликованное письмо и две рукописи со стихами Николая Гумилева от 1908 года, написанные в Париже за два года до женитьбы на Анне Ахматовой. Начальная цена - 6,5 млн рублей.

Как сообщили в аукционном доме, письмо, написанное 22-летним Николаем Гумилевым во время учебы в Сорбонне, адресовано другу - художнику Мстиславу Фармаковскому, знакомство с которым вдохновило начинающего поэта на открытие собственного журнала "Сириус" в 1907 году.

Литфонд Марина Цветаева Сергей Эфрон СССР Николай Гумилев Анна Ахматова
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