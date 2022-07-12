Лидером по числу номинаций на "Эмми" стал сериал "Наследники"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сериал "Наследники" стал лидером по числу номинаций на премию академии телевидения США "Эмми", сообщили организаторы на официальном сайте премии.

Проект НВО представлен в 25 категориях. За ним следует "Тел Лассо" и "Белый лотос" (по 20 номинаций), "Убийства в одном здании" (17 номинаций) и "Эйфория" (16 номинаций).

В категории "Лучший драматический сериал" представлены восемь сериалов (три проекта компании Netflix, два - HBO, по одному Apple TV, AMC и Showtime): "Игра в кальмара", "Лучше звоните Солу", "Эйфория", "Очень странные дела", "Разделение", "Шершни", "Озарк" и "Наследники".

За награду в номинации "Лучший комедийный сериал" будут бороться "Начальная школа Эббот", "Барри", "Хитрости", "Убийства в одном здании", "Удивительная миссис Мейзел", "Тед Лассо" и "Чем мы заняты в тени".

Лучшим минисериалом может стать "Ломка", "Выбывшая", "Изобретая Анну", "Пэм и Томми" и "Белый лотос".

Лучшей актрисой в драматическом сериале может стать Джоди Комер ("Убивая Еву"), Лора Линни ("Озарк"), Мелани Лински ("Шершни"), Сандра О ("Убивая Еву"), Риз Уизерспун ("Утреннее шоу") или Зендея ("Эйфория"). Лучшим актером в драматическом сериале - Джейсон Бейтман ("Озарк"), Брайан Кокс ("Наследники"), Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу"), Адам Скотт ("Разделение") или Джереми Стронг ("Наследники").

74-я церемония вручения премии "Эмми" пройдёт 12 сентября.