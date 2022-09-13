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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:14

Триумфаторами "Эмми" стали сериалы "Наследники", "Тед Лассо" и "Белый лотос"

Триумфаторами "Эмми" стали сериалы "Наследники", "Тед Лассо" и "Белый лотос"
Актер Джейсон Судейкис получает награду за работу над сериалом "Тед Лассо"
Фото: Kevin Winter/Getty Images

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми".

Сериал "Наследники" получил премию как лучший драматический сериал. Также награды получили создатель сериала Джесси Армстронг и актер Мэттью Макфэдьен - за лучшую роль второго плана.

Лучшим комедийным сериалом признан "Тед Лассо". Исполнитель главной роли Джейсон Судейкис получил награду как лучший комедийный актер, Бретт Голдстин - как лучший комедийный актер второго плана, М.Дж.Делани завоевала "Эмми" за лучшую режиссуру комедийного сериала.

Лучшим мини-сериалом объявлен "Белый лотос". За роли второго плана награду получили Дженнифер Кулидж и Мюррей Бартлетт. За работу над сериалом двумя премиями также отмечен режиссер и сценарист Майк Уайт.

За лучшие роли в драматических сериалах "Эмми" получили Зендея ("Эйфория") и Ли Джон Джэ ("Игра в кальмара"). В номинации "лучшая роль в комедийном сериале" победила Джин Смарт ("Хитрости"). За лучшую драматическую роль второго плана премию получила Джулия Гарнер ("Озарк"), а за лучшую роль второго плана в комедийном сериале - Шерил Ли Ральф ("Начальная школа Эбботт").

Лучшими актрисой и актером мини-сериала стали Аманда Сейфрид ("Выбывшая") и Майкл Китон ("Ломка").

Эти три сериала были лидерами по числу номинаций: "Наследники" были представлены в 25 категориях, "Тед Лассо" и "Белый лотос" вошли в список 20 номинаций каждый.

Эмми
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