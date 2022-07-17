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"Троицу" Рублева впервые после революции доставили в лавру

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Знаменитую икону "Троица" Андрея Рублева в ночь на 17 июля впервые после Октябрьской революции привезли в Троице-Сергиеву лавру, где в воскресенье начинаются масштабные торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского.

"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Третьяковке были против вывоза иконы Рублева из стен галереи, которую она покидала только во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием галереи и министерства культуры РФ по этому поводу.

Как сохранить икону

Дискуссия о возможности перемещения "Троицы" в лавру, где она исторически находилась, впервые получила широкое обсуждение в 2008 году. Тогда целый ряд российских искусствоведов выступили в СМИ с эмоциональными комментариями по этому поводу.

Старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковки Левон Нерсесян, первым обратившийся к общественности с призывом выступить против возможного путешествия иконы, назвал лавру "практически смертельной" средой даже для временного пребывания святыни. В то же время, по словам специалиста, перенесение "Троицы" раз в год из галереи в домовый храм Святителя Николая в Толмачах "опасно, но не смертельно".

Завотделом древнерусского искусства Государственного института искусствознания министерства культуры Лев Лившиц, в свою очередь, назвал "чудовищным" климат в Троицком соборе лавры, где предполагалось размещать икону.

В то же время главный хранитель Третьяковской галереи, замдиректора по учету и реставрации Екатерина Селезнева отмечала, что эксперты не вправе "просто отказываться от переговоров с церковью". Однако другая представительница Третьяковки, первый замдиректора галереи Лидия Иовлева сказала, что "всем, кто занимается древнерусским искусством и знает состояние иконы Рублева, понятно, что перемещать ее за 70 км (хоть в спецящиках, хоть в колбах) невозможно".

Старший научный сотрудник музея имени Андрея Рублева протоиерей Александр Салтыков заявил, что неправильно "таскать иконы с места на место". По его мнению, святыня должна быть передана "законному владельцу", а родным местом для этой иконы является именно лавра.

Искусствовед Елена Роднина, в свою очередь, говорила о необходимости соблюдения для сохранности икон температуры в 18-20 градусов Цельсия и влажности на уровне 50-55%. В противном же случае "икона может необратимо разрушиться". "Тряска во время перемещения иконы также не идет ей на пользу и способствует осыпанию краски. Больше всего от изменения влажности и температуры страдает, попросту - изгибается, деревянная иконная доска", - пояснила она.

Третьяковская галерея Третьяковка Троица Андрей Рублев
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