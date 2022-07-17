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Минкультуры РФ сообщило, что "Троицу" Рублева после торжеств в лавре вернут в Третьяковку

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Икона "Троица" Андрея Рублева была перевезена из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру в специально изготовленной климатической витрине, после завершения торжеств ее перевезут обратно в галерею, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Минкультуры РФ.

"Для подготовки к транспортировке и экспонированию министерством культуры Российской Федерации была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности иконы начала XV века. Икона была перевезена в специально изготовленной климатической витрине", - рассказали в министерстве.

Отмечается, что после завершения церковных торжеств икона будет перевезена обратно в Третьяковскую галерею.

В свою очередь в галерее сообщили, что "понимая огромную значимость для всего православного мира (...) после всесторонней оценки рисков, связанных с транспортировкой, было удовлетворено прошение руководства Русской Православной Церкви предоставить икону для богослужений в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре".

"Транспортировка проведена с соблюдением всех необходимых предосторожностей, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре икона помещена в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживает привычный для нее климат, - сообщили в пресс-службе музея. - В начале следующей недели "Троица" вернется в Государственную Третьяковскую Галерею".

Культура"Троицу" Рублева впервые после революции доставили в лавруЧитать подробнее

Ранее руководитель пресс-службы Троице-Сергиевой лавры Татьяна Денисюк сообщила "Интерфаксу", что в ночь на 17 июля впервые после Октябрьской революции "Троицу" привезли в лавру, где в воскресенье начинаются масштабные торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского.

"Икону доставили из Третьяковской галереи в сопровождении сотрудников музея сегодня ночью. Она будет находиться в специальной витрине в Троицком соборе лавры, на своем историческом месте, 17 и 18 июля. В течение двух дней верующие смогут поклониться святыне", - рассказала она.

"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, будто в Третьяковке были против вывоза иконы Рублева из стен галереи, которую она покидала только во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны.

Дискуссия о возможности принесения "Троицы" в лавру, где она исторически находилась, впервые получила широкое обсуждение в 2008 году. Тогда целый ряд российских искусствоведов выступили в СМИ с эмоциональными комментариями по этому поводу.

Троица Андрей Рублев Троице-Сергиева лавра Третьяковская галерея Минкультуры РФ
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