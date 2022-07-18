Christie's создала инвестфонд для вложений в техстартапы в сфере искусства

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире аукционный дом Christie's запустил собственный инвестиционный фонд Christie's Ventures, который сосредоточится на финансировании технологических стартапов в сфере искусства.

Как сообщается в пресс-релизе Christie's, она планирует инвестировать по крайней мере несколько миллионов долларов в ряд стартапов в ближайшие недели. Первую свою инвестицию фонд уже совершил в канадскую LayerZero Labs, которая разрабатывает технологию для пересылки цифровых активов через различные блокчейны.

Christie's Ventures в первую очередь сосредоточится на трех отраслях - на интернете нового поколения Web3.0, на финансовых цифровых продуктах в сфере искусства и на решениях и технологиях, обеспечивающих беспрепятственные транзакции с предметами искусства.

Между тем, инвестиции в техстартапы во втором квартале текущего года упали на 23% по сравнению с январем-мартом, до $109 млрд, согласно данным CB Insights. Снижение показателя произошло на фоне общего спада в IT-секторе, обеспеченного неопределенностью экономического прогноза.