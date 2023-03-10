Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Коллекционные часы последние годы дорожали быстрее, чем рос индекс S&P 500

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Средняя стоимость топовых моделей часов Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet на вторичном рынке с августа 2018 года по январь 2023 года росла в среднем на 20% в год.

Это превосходит темпы роста американского фондового индекса S&P 500, которые составляли в среднем 8% ежегодно, сообщается в отчете Boston Consulting Group.

Роскошные часы востребованы в качестве альтернативных инвестиций, отмечают аналитики. Покупатели готовы платить за часы как самых известных мировых брендов, так и ведущих независимых производителей, включая F.P.Journe и De Bethune, рассчитывая на дальнейший подъем их стоимости. И действительно, часы класса "люкс" показывают хорошие результаты, особенно в долгосрочной перспективе, по сравнению с традиционными категориями инвестиций, отмечают аналитики.

Продажи дорогих часов на вторичном рынке достигли $22 млрд в 2021 году по сравнению с $18 млрд годом ранее. Объем реализации новых часов увеличился до $53 млрд с $38 млрд.

По предварительным расчетам, в 2022 году первый показатель вырос примерно на 9% - до $24 млрд, второй - менее чем на 4%, до $55 млрд.

Среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж в период 2019-2026 гг. прогнозируются в районе 10% для вторичного рынка, 7% - для новых часов.

В 2013-2022 годах темпы роста цен на люксовые часы также превышали скорость подорожания других "коллекционных" активов, таких как ювелирные украшения, сумки, вина, предметы искусства и мебель, говорится в отчете.

S&P 500 Rolex Patek Philippe Audemars Piguet
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Снижение уровня бедности связали с господдержкой семей с детьми

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

Сальдированная прибыль российских предприятий в 2022 году упала на 12,6%

Курс евро поднялся до 81 рубля впервые с 22 апреля 2022 года

Мосбиржа может выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 4,84 руб. на акцию

Мосбиржа может выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 4,84 руб. на акцию

Siemens обжаловал в Верховном суде России запрет судиться с РЖД в Вене

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале снизился в 2,9 раза

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале снизился в 2,9 раза

Международные резервы России с 24 февраля по 3 марта сократились на $2,3 млрд

Курировать работу "Газпрома" на внешних рынках будет Виталий Маркелов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });