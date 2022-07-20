Студия Михалкова и "Союзмультфильм" снимут фильм по мотивам "Бременских музыкантов"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" и студия "Тритэ" Никиты Михалкова планирует снять музыкальный фильм по мотивам мультфильма "Бременские музыканты", сообщил продюсер Леонид Верещагин на очной защите проектов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства, претендующих на поддержку "Фонда кино".

В новом проекте прозвучит музыка композитора Геннадия Гладкова.

Режиссером картины станет Алексей Нужный. В отличие от мультфильма, как уточнил Верещагин, в фильме есть новые сюжетные линии, среди них – детство Трубадура и его знакомство с животными. Фильм будет снят в жанре роуд-муви, которое покажет красоты России.

Также студия "Тритэ" Никиты Михалкова вновь представила на защите проектов приключенческий фильм "Кракен" о противостоянии российской подводной лодки и морского чудовища режиссера Алексея Сидорова.

Генеральный директор студии "Art Pictures" Денис Баглай представил на защите проектов приключенческий фильм о кругосветном путешествии Федора Конюхова. Фильм, главную роль в котором исполнил Федор Бондарчук, рассказывает о том, как путешественник за 11 дней обогнул земной шар на воздушном шаре и приземлился в Австралии. Режиссером проекта стал Игорь Волошин. Баглай отметил, что во время работы был ряд споров с Конюховым, так как художественный фильм имеет отличия от истории, однако они были решены и получившийся фильм был одобрен главным героем картины.

Также "Art Pictures" представила на защите проектов свой фильм "Крысолов" - фантастическую историю об экспериментах с человеческим геномом в недалеком будущем, в результате которого появляется новое поколение людей. Режиссером проекта выступил Алексей Мизгирев. Главные роли исполнили Елизавета Янковская и Александр Кузнецов. Фильм планируется выпустить в прокат также летом или осенью 2023 года.

Кроме того, на финансирование "Фонда кино" претендует продолжение комедии "Холоп" Клима Шипенко компании "ВБД Груп". Как отметил сам Шипенко на защите, для него продолжение "Холопа" станет первым опытом съемки продолжения своего фильма. Ожидается, что новый фильм выйдет в прокат в декабре 2023 года.

Компания "Водород" представила картину "Сто лет тому вперед" режиссера Александра Андрющенко, основанную на романах Кира Булычева. С момента прошлого представления проекта у фильма сменился режиссер. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в декабре 2023 года.