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Фонд кино поддержит съемки новых "Бременских музыкантов" и фильма о группе "Руки Вверх"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российский Фонд кино выбрал 11 картин, на съемки которых он выделит финансирование. Список опубликован на сайте фонда. Поддержку получит новая экранизация "Бременских музыкантов", продолжения фильмов "Холоп" и "Лед", а биографический фильм о группе "Руки Вверх" с элементами детектива.

В списке два проекта "Студии ТриТэ" Никиты Михалкова - это музыкальный фильм (по мотивам мультфильма "Бременские музыканты" киностудии "Союзмультфильм" и студии "ТриТэ") и приключенческий фильм "Кракен" о противостоянии российской подводной лодки и морского чудовища.

Финансирование получат три проекта компании "Централ Партнершип" - триллер "Гуантанамера", спортивная драма "Первый на Олимпе" и проект "Северный полюс - 8".

Также поддержку получат три проекта студии "ВБД Груп" - вторая часть "Холопа", сказочный фильм "Первый богатырь", в котором расскажут предысторию героев фильмов про последнего богатыря, и фильм о группе "Руки Вверх".

Третью часть фильма "Лед" на средства фонда снимет Art Pictures Studio. Также государство поддержит съемки триллера "Бейрут" компании "Дирекция Кино" и проекта "Буратино" студии "Водород 2011".

"Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства, по результатам проведения которой к получению поддержки было утверждено 11 национальных фильмов", - сообщил фонд.

Союзмультфильм Фонд кино Централ Партнершип ТриТэ ВБД Груп Никита Михалков Руки Вверх
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