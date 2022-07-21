Актер Сергей Проханов госпитализирован в Москве

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Основатель и президент Театра Луны, народный артист РФ Сергей Проханов госпитализирован с язвой желудка в Москве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь театра Юлия Сезер.

"Подтвердилась информация о госпитализации с язвой желудка, открылось кровотечение. Состояние стабильное", - сообщила представитель театра.

Сергей Проханов - российский актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог, основатель и президент московского Театра Луны. Он известен также по своим работам в кино в таких фильмах, как "Усатый нянь", "Тайна Снежной королевы", "Завтрак на траве", "Корпус генерала Шубникова" и др.