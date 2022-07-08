Новым худруком "Театра Луны" стал режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Художественным руководителем московского Театра Луны стал режиссер, народный артист РФ, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, основатель театра Сергей Проханов займет пост его президента, сообщили в департаменте культуры Москвы.

"Новым художественным руководителем московского театра Луны станет актёр театра и кино, режиссер, народный артист РФ Евгений Герасимов. Основатель театра Луны Сергей Проханов займет пост президента театра", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента.

Как отметил Проханов, слова которого привели в пресс-службе, "30 лет - это очень солидный срок для любого руководителя, за эти годы театром пройден большой путь".

"Многое изменилось - и наш коллектив, и наши зрители. Поэтому я пригласил моего друга, однокашника, опытного режиссера и всеми любимого народного артиста России Евгения Герасимова стать моим преемником на посту художественного руководителя Театра Луны", - объяснил основатель театра.

Герасимов в 1972 году окончил актёрский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова в Москве. После окончания актёрского факультета был принят в труппу театра им. Вл. Маяковского, где прослужил восемь лет. В 1981 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве.

Герасимов известен ролями в таких фильмах как "Петровка, 38", "Гостья из будущего", "Савва" и др. С 1983 года он стал также известен как режиссер. На его счету десяток работ. С 2016 занят в спектаклях театра "Ленком Марка Захарова" - "Странный народ эти взрослые", "Сны господина де Мольера" (Людовик Великий), "Доходное место" (Вышневский), "Tout paye, или Всё оплачено" (Александр).

Проханов - основатель "Театра Луны", образованного в 1994 году из студии. В театре играли такие актеры, как Евгений Стычкин, Дмитрий Певцов, Елена Кондулайнен, Елена Захарова, Анна Терехова, Андрей Соколов, Игорь Ливанов, Олег Марусев, Александр Песков, Анастасия Стоцкая, Дмитрий Бикбаев, Ирина Линдт.