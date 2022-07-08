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Новым худруком "Театра Луны" стал режиссер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Художественным руководителем московского Театра Луны стал режиссер, народный артист РФ, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, основатель театра Сергей Проханов займет пост его президента, сообщили в департаменте культуры Москвы.

"Новым художественным руководителем московского театра Луны станет актёр театра и кино, режиссер, народный артист РФ Евгений Герасимов. Основатель театра Луны Сергей Проханов займет пост президента театра", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента.

Как отметил Проханов, слова которого привели в пресс-службе, "30 лет - это очень солидный срок для любого руководителя, за эти годы театром пройден большой путь".

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"Многое изменилось - и наш коллектив, и наши зрители. Поэтому я пригласил моего друга, однокашника, опытного режиссера и всеми любимого народного артиста России Евгения Герасимова стать моим преемником на посту художественного руководителя Театра Луны", - объяснил основатель театра.

Герасимов в 1972 году окончил актёрский факультет Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова в Москве. После окончания актёрского факультета был принят в труппу театра им. Вл. Маяковского, где прослужил восемь лет. В 1981 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве.

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Герасимов известен ролями в таких фильмах как "Петровка, 38", "Гостья из будущего", "Савва" и др. С 1983 года он стал также известен как режиссер. На его счету десяток работ. С 2016 занят в спектаклях театра "Ленком Марка Захарова" - "Странный народ эти взрослые", "Сны господина де Мольера" (Людовик Великий), "Доходное место" (Вышневский), "Tout paye, или Всё оплачено" (Александр).

Проханов - основатель "Театра Луны", образованного в 1994 году из студии. В театре играли такие актеры, как Евгений Стычкин, Дмитрий Певцов, Елена Кондулайнен, Елена Захарова, Анна Терехова, Андрей Соколов, Игорь Ливанов, Олег Марусев, Александр Песков, Анастасия Стоцкая, Дмитрий Бикбаев, Ирина Линдт.

Театр Луны Евгений Герасимов Сергей Проханов
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