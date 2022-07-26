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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

"Литфонд" выставит на торги записную книжку Ахматовой и издания Бродского

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Записную книжку Анны Ахматовой и коллекционные издания Иосифа Бродского выставят на торги аукционного дома "Литфонд", сообщили в пресс-службе аукциона.

"27 июля Аукционный дом "Литфонд" проведет распродажу редких изданий, автографов и других антикварных произведений, среди которых - записная книжка Анны Ахматовой за 320 000 рублей и коллекционные издания Иосифа Бродского с его автографами по ставкам в несколько десятков тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в аукционном доме, записная книжка Ахматовой - это 34 страницы поэтических набросков, заметок о жизненных впечатлениях, планах и встречах, сделанных собственноручно поэтессой в 1930 году.

На торги также заявлены коллекционные выпуски стихов Бродского на немецком языке и с его автографами - "Побег из Византии. Очерки" и "Берега потерянных" (за 40 тыс. и 30 тыс. рублей).

Топ-лотом торгов станет редкий экземпляр "Заумной гниги" от русских авангардистов Алексея Крученых, Романа Якобсона (Алягрова) и Ольги Розановой, выставленный за 1, 2 млн рублей.

"Редкая книга, изданная тиражом всего 140 экземпляров, обладает коллекционной ценностью музейного уровня. Ее, по справедливости, называют "дезидератой русского авангарда". Тексты стихотворений напечатаны наборными штампами красным цветом. Иллюстрации выполнены в технике линогравюры. Обложку украшает наклейка из бумаги в форме сердца", - отметили в "Литфонде".

Литфонд
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