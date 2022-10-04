Сценарий к "Зеркалу" Тарковского выставят на торги за 2 млн рублей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Киносценарий к фильму "Зеркало" Андрея Тарковского выставят на торги аукционного дома "Литфонд", которые пройдут 6 октября, сообщили в пресс-службе аукциона.

"6 октября Аукционный дом "Литфонд" проведет торги, посвященные раритетным книгам и редким изданиям разных эпох. Самым дорогим лотом стал киносценарий Андрея Тарковского к фильму "Зеркало" (..) Сценарий Тарковского к фильму "Зеркало" выставлен почти за 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в аукционном доме, речь о машинописном киносценарии фильма "Зеркало" с многочисленными рукописными правками - самой ранней его редакции от 1972 года. Экземпляр состоит из 76 листов, плюс на последних пяти страницах имеется сопроводительная записка Тарковского: "Прежде, чем приступить к режиссерской разработке этого сценария, авторы хотят внести в него некоторые изменения с целью уточнить и обогатить идею будущего кинопроизведения и время действия событий, в нем изложенных". Сценарий обладает коллекционной ценностью музейного уровня.

Кроме того, в числе топовых лотов заявлены: издание "Апофеосис" о Петре I, оцененное коллекционерами в 550 тыс. рублей, а также уникальные издания выдающихся авторов - "Театр" Даниила Хармса за 400 тыс. рублей, первая книга Марины Цветаевой за 330 тыс. рублей, поэма "1905 год" Бориса Пастернака за 95 тыс. рублей и другие.

Также "Литфонд" проведет торги, в рамках которых будут представлены издания, рукописи, фотографии и исторические бумаги. Среди авторов заявленных лотов - Борис Пастернак, Евгений Евтушенко и другие. На продажу также выставлен манифест с автографом Иосифа Сталина, который оценен в 400 тыс. рублей.