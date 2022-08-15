Дом моделей на Кузнецком Мосту признан памятником архитектуры

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Здание Дома моделей на Кузнецком Мосту в Москве постройки начала ХХ века признано памятником архитектуры и включено в единый реестр объектов культурного наследия, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Руководитель департамента Алексей Емельянов напомнил, что здание мехового магазина и фабрики Торгового дома Михайлова сохранило свой исторический облик, и назвал его очень важным для города.

Здание, расположенное по адресу: улица Кузнецкий Мост, дом 14, было построено архитектором Адольфом Эрихсоном. В советские годы здесь был всесоюзный Дом моделей. При переоборудовании здания для Дома моделей интерьеры главного корпуса подверглись реконструкции.

В 2004-2005 годах здание приспособили под магазин, в нем отреставрировали подвал с раскрытием сводов и колонн. Торговый зал на первом этаже сохранил первоначальное декоративное убранство. На втором и третьем этажах сохранились первоначальные своды, обработанные тянутыми профилями с порезкой. Большой интерес представляют парадные лестницы в стиле модерн: на первом этаже - из мрамора, на других этажах - кованые.

Статус объекта культурного наследия обеспечивает зданию государственную охрану: его нельзя сносить, а владельцы и арендаторы не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с городом.