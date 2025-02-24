В Москве еще три особняка признаны памятниками архитектуры

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Москве еще три особняка признали памятниками архитектуры, сообщил Департамент культурного наследия города.

"В Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили три старинных дома, расположенных в центре Москвы: особняк купцов Марковых по адресу: улица Каретный Ряд, дом 4, строение 4, жилой дом П.А. Бачуриной - И.Е. Смирнова по адресу: улица Новокузнецкая, дом 40, строения 1 и 2 и особняк С.К. Тронше в Хомутовском тупике (дом 10, строение 1). Ранее эти здания имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия", - отметили в департаменте.

В особняке купцов Марковых, построенном в стиле ампир, в 2022-2024 годах была проведена комплексная реставрация. Там привели в порядок фасады и интерьеры здания.

Особняк Софьи Карловны Тронше в Хомутовском тупике был построен в 1910 году по проекту архитектора Витольда Дзевульского для торговца из Люксембурга. Фасады двухэтажного здания выполнены в стиле неоклассики, который был популярен в начале прошлого века.

Облик жилого дома П.А. Бачуриной - И.Е. Смирнова конца XIX - начала ХХ века на Новокузнецкой улице, более чем за 100-летнюю историю неоднократно изменялся. В стилистике прослеживается влияние модерна.

Статус объекта культурного наследия обеспечивает зданию государственную охрану: такие объекты нельзя сносить. Их владельцы и арендаторы не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с городом. Более того, они должны делать все возможное для сохранения этих зданий.

В департаменте напомнили, что за последние 14 лет 734 объекта в Москве были признаны памятниками архитектуры.