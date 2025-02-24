Поиск

В Москве еще три особняка признаны памятниками архитектуры

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Москве еще три особняка признали памятниками архитектуры, сообщил Департамент культурного наследия города.

"В Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили три старинных дома, расположенных в центре Москвы: особняк купцов Марковых по адресу: улица Каретный Ряд, дом 4, строение 4, жилой дом П.А. Бачуриной - И.Е. Смирнова по адресу: улица Новокузнецкая, дом 40, строения 1 и 2 и особняк С.К. Тронше в Хомутовском тупике (дом 10, строение 1). Ранее эти здания имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия", - отметили в департаменте.

В особняке купцов Марковых, построенном в стиле ампир, в 2022-2024 годах была проведена комплексная реставрация. Там привели в порядок фасады и интерьеры здания.

Особняк Софьи Карловны Тронше в Хомутовском тупике был построен в 1910 году по проекту архитектора Витольда Дзевульского для торговца из Люксембурга. Фасады двухэтажного здания выполнены в стиле неоклассики, который был популярен в начале прошлого века.

Облик жилого дома П.А. Бачуриной - И.Е. Смирнова конца XIX - начала ХХ века на Новокузнецкой улице, более чем за 100-летнюю историю неоднократно изменялся. В стилистике прослеживается влияние модерна.

Статус объекта культурного наследия обеспечивает зданию государственную охрану: такие объекты нельзя сносить. Их владельцы и арендаторы не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с городом. Более того, они должны делать все возможное для сохранения этих зданий.

В департаменте напомнили, что за последние 14 лет 734 объекта в Москве были признаны памятниками архитектуры.

Москва Новокузнецкая улица Витольд Дзевульский Каретный Ряд Мосгорнаследие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве беспилотный трамвай начнет регулярные поездки на маршруте осенью

В Москве беспилотный трамвай начнет регулярные поездки на маршруте осенью

Участок юга оранжевой ветки московского метро будет закрыт по выходным в марте

Календарная весна начнется в Москве с температуры около нуля

Календарная весна начнется в Москве с температуры около нуля

Московское УФАС возбудило дела из-за стоимости питьевой воды во "Внуково"

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

Оттепель не придет в Москву на следующей неделе, будут морозы до минус 15

Оттепель не придет в Москву на следующей неделе, будут морозы до минус 15

Пожар на Варшавском шоссе в Москве потушен

Пожар на Варшавском шоссе в Москве потушен

Административное здание горит на Варшавском шоссе в Москве

В Москве ввели штрафы за несоблюдение застройщиками требований к внешнему виду зданий

В Москве ввели штрафы за несоблюдение застройщиками требований к внешнему виду зданий

В законодательство Москвы ввели понятие "молодой работник"

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне42 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5904 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России52 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });