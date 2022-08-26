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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

Михалков выступил против показа в РФ фильмов с покинувшими страну артистами

Михалков выступил против показа в РФ фильмов с покинувшими страну артистами
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Режиссер Никита Михалков выразил мнение о том, что в РФ не нужно показывать картины, в которых участвуют артисты, принявшие решение покинуть Россию, призвав не путать их с эмигрантами 20-х годов.

"Мое отношение к этому определенное. Нет. Не выпускать", - сказал Михалков на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, стоит ли выпускать в российский прокат фильмы, в которых участвуют артисты, принявшие решение уехать из России.

По словам Михалкова, покинувшие РФ артисты и высказавшиеся против спецоперации, - это люди, "которые уехали и пренебрежительно-оскорбительно отзываются о той стране, которая их сделала, которая сделала их популярными, которая их любила", а "неблагодарность, она, так сказать, должна быть как-то оценена". По его мнению, такие артисты "сделали свой выбор - и все".

При этом он призвал не путать с эмигрантами 20-х годов прошлого века, так как они были выгнаны из страны, они "не бросали родину, они не приняли власть и в результате они породили фантастическую эмигрантскую культуру".

"Я не думаю, что, если бы Шмелева не выслали из России, он бы написал "Лето господне" или Бунин написал бы "Темные аллеи", - отметил Михалков.

Никита Михалков
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