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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

Сокуров надеется, что прокат картин с уехавшими из страны артистами не запретят

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Режиссер Александр Сокуров считает, что в России нужно выпускать в прокат фильмы с артистами, покинувшими Россию после начала спецоперации, и выразил надежду на то, что это предложение Никиты Михалкова не будет поддержано на государственном уровне.

"Я надеюсь, что этого не будет. Я надеюсь, что ни Минкультуры, ни администрация президента не поддержат подобные предложения. Потому что это художественные произведения, которые должны показываться, они должны жить в кинематографическом пространстве России, они должны быть. Я решительно против подобных устремлений, не поддерживаю никак", - сказал Сокуров "Интерфаксу".

Кинорежиссер Михалков на брифинге 26 августа, отвечая на соответствующий вопрос, высказал мнение, что в России не нужно показывать картины, в которых участвуют артисты, принявшие решение покинуть Россию. Он отметил, что они "уехали и пренебрежительно оскорбительно отзываются о стране, которая их сделала, сделала их популярными", а "неблагодарность должна быть как-то оценена". По его мнению, такие артисты "сделали свой выбор - и все". Он также предложил не сравнивать их с эмигрантами 20-х годов прошлого века, которых из страны выгнали.

Александр Сокуров Никита Михалков Минкультуры Украина
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