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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Фокина, Бочкарева и Шапиро получили почетные "Золотые маски" за вклад в развитие театрального искусства

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерий Фокин, актер Малого театра России Василий Бочкарев и режиссер Адольф Шапиро награждены почетной "Золотой маской" за вклад в развитие театрального искусства.

Церемония прошла в понедельник в Большом театре.

Лауреаты специальной премии фестиваля "Золотая Маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" были объявлены секретариатом Союза театральных деятелей России в декабре 2021 года.

Свои награды также получили главный художник Российского академического Молодежного театра Станислав Бенедиктов, балерина и педагог-репетитор Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Маргарита Дроздова, ученый-библиограф Вячеслав Нечаев, педагог по сценической речи Школы-студии МХАТ, профессор Анна Петрова.

Кроме того, почетные маски были вручены режиссеру, художественному руководителю Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерию Фокину, режиссеру, основателю и художественному руководителю Санкт-Петербургского детского музыкального театра "Зазеркалье", создателю премии и фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин" Александру Петрову, актеру Орловского академического драматического театра им. И.С. Тургенева Николаю Чупрову, актрисе Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького Маргарите Алашеевой и режиссеру и педагогу Михаилу Скоморохову.

Лауреатов специальной премии "Золотая маска" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" отдельно от основной премии стали чествовать с 2018 года.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

Золотая Маска
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