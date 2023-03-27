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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Почетные "Золотые маски" получили Светлана Крючкова и Алла Демидова

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Москве вручили почетные "Золотые маски" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства народным артисткам РСФСР Светлане Крючковой и Алле Демидовой, а также балерине, педагогу-репетитору балетной труппы Государственного академического Большого театра Марине Кондратьевой.

Об этом сообщила пресс-служба "Золотой маски". Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин через пресс-службу сообщил, что это решение принял секретариат союза.

"Каждому из лауреатов я готов поклонится с почтением и восхищением. Все они уникальные мастера, очень достойные и талантливые, преданные театру, посвятившие ему жизнь. Спасибо всем и каждому", - добавил Калягин.

Также награды получили театральный художник Виктор Архипов, солисты Московского театра оперетты Светлана Варгузова и Юрий Веденеев, актер Краснодарского театра драмы имени Горького Анатолий Горгуль, художественный руководитель "Театра-студии" Владимирского театра драмы Николай Горохов, солистка оперной труппы Большого театра Маквала Касрашвили, актриса Иркутского драматического театра имени Охлопкова Наталия Королева и театральный режиссер и педагог Вениамин Фильштинский.

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

Александр Калягин Алла Демидова Светлана Крючкова Золотая маска Союз театральных деятелей
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