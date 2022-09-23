В Анапе открылся фестиваль "Киношок"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - XXXI фестиваль "Киношок" открылся в Анапе. В этом году он посвящен 85-летию образования Краснодарского края.

"Киношок" был создан в 1992 году с целью не допустить разрыва культурных связей между кинематографистами бывших союзных республик. Со временем фестиваль стал уделять больше внимания российскому региональному кинематографу, не отказываясь при этом от международного формата. В этом году в конкурсах участвуют фильмы из России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Израиля, Монголии, Ирана и Греции.

Фестиваль включает четыре конкурсные программы: полнометражных, короткометражных и телевизионных фильмов, а также конкурс детских фильмов "Киномалышок".

Конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов оценивают профессиональные жюри: полного метра – под руководством режиссера, сценариста и продюсера Сергея Снежкина, короткого метра – под руководством продюсера Анатолия Чижикова. В телеконкурсе победитель определяется зрительским голосованием. А в конкурсе "Киномалышок" выбирают дети во главе с председателем жюри актером и продюсером Михаилом Сафроновым.

В честь столетия образования Якутской АССР фестиваль представит программу "В фокусе – Якутия" и выставку известного якутского художника Семена Луканси.

В рамках кинофорума пройдут вечер памяти первого президента "Киношока" Виктора Мережко и встреча, посвященная 100-летию Народного артиста СССР Станислава Ростоцкого.

XXXI фестиваль "Киношок" подведет итоги 30 сентября 2022 года.