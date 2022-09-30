Основные призы "Киношока" собрал фильм из Монголии

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В конкурсе полнометражных фильмов фестиваля "Киношок" главный приз "Золотая Лоза", а также приз за лучшую режиссуру достались монгольскому фильму "Кукушка", режиссер Жамъянсүрэн Жанчивдорж.



Фильм снят по мотивам повести Валентина Распутина "Последний срок", однако события происходят не в российской деревне, а в монгольской степи. Призы за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль получили актеры этой же картины – Церенболд Цегмид и Тангад Борхуу.

Приз за лучшую музыку получила композитор Дана Зулпыхар из казахстанского фильма "Зере", реж. Даурен Камшибаев.

Приз за лучший сценарий достался Дархану Тулегенову и Алену Рахметалиеву, "Братья", Казахстан, реж. Дархан Тулегенов.

Приз имени А.Княжинского за лучшую операторскую работу – у Жандоса Жумабаева, "Красный гранат", Казахстан, реж. Шарипа Уразбаева.

Специальный диплом жюри полнометражного конкурса с формулировкой "за кинематографическую страсть, с которой рассказано о надеждах молодого поколения" получила российская картина "Тембот", реж. Тина Мастафова.

Приз прессы вручили режиссеру фильма "Микулай" Ильшату Рахимбаю. По мнению аккредитованных журналистов, эта картина стала ярким событием не только для татарстанского кинематографа, но и для всего российского кино.

Приз за лучший короткометражный фильм получила картина "Пувырга", реж. Влад Петров. По спецдиплому досталось короткометражным лентам – "Уличное освещение", реж. Владислав Иконников и "Новая мама" реж. Александр Кузовков.

В конкурсе телефильмов победила картина "Бессмертные", реж. Тигран Кеосаян, второе и третье место соответственно - у "Тайна Лилит", реж. Егор Анашкин, Александр Баранов, Максим Василенко, Сергей Краснов и "Дина и Доберман", реж. Павел Мальков.

В конкурсе детского фильма "Киномалышок" лучшим фильмом признан - "Колокол надежды", реж. Александр Кулямин. Приз за лучший детский короткометражный фильм-экранизацию получила картина "Человек", реж. Ислам Жачемуков. Призы за лучшие детские роли достались Роману Петрову, фильм "Здравствуй, Дедушка Мороз!", реж. Наталия Каленова и Софии Петровой, фильм "Моя ужасная сестра", реж. Александр Галибин.



Приз "Госпожа Удача" имени Павла Луспекаева с формулировкой "За мужество и достоинство в профессии" вручили актрисе Людмиле Зайцевой.



XXXI фестиваль "Киношок" проходил в Анапе с 23 по 30 сентября 2022 года.