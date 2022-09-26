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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Россия не будет в этом году отправлять фильм на "Оскар"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президиум национальной академии кинематографический искусств и наук России принял решение не отправлять в этом году фильм на премию американской киноакадемии "Оскар".

"Президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии "Оскар" Американской киноакадемии", - говорится в сообщении на сайте академии.

В Академии напомнили, что состав комиссии по выдвижению российского фильма на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (Российский оскаровский комитет) формируется и утверждается президиумом Киноакадемии России. В свою очередь комиссия выбирает фильм, который будет представлять Россию на премии.

В прошлом году Российский оскаровский комитет выдвинул от страны фильм режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки", однако он не вошел в шорт-лист премии.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была учреждена в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония вручения премии должна состояться 12 марта 2023 года в Dolby Theatre.

Россия Оскар кино
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