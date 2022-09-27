Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Глава Российского оскаровского комитета Чухрай ушел со своего поста

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Российского оскаровского комитета, режиссер Павел Чухрай покидает свой пост из-за решения президиума Киноакадемии России не выдвигать российский фильм на "Оскар" в этом году.

"Я вышел из оскаровского комитета и с себя полномочия сложил", - сказал Чухрай "Интерфаксу".

КультураРоссия не будет в этом году отправлять фильм на "Оскар"Россия не будет в этом году отправлять фильм на "Оскар"Читать подробнее

Он также сообщил, что направил письмо членам Российского оскаровского комитета, в котором изложил свою позицию по поводу принятого решения не направлять на "Оскар" фильм от России.

Накануне президиум национальной академии кинематографический искусств и наук России принял решение не отправлять в этом году фильм на премию американской киноакадемии "Оскар".

В прошлом году Российский оскаровский комитет выдвинул от страны фильм режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки", однако он не вошел в шорт-лист премии.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была учреждена в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония вручения премии должна состояться 12 марта 2023 года в Dolby Theatre.

Российский оскаровский комитет Павел Чухрай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия не будет в этом году отправлять фильм на "Оскар"

Россия не будет в этом году отправлять фильм на "Оскар"

Пиотровский переназначен на должность гендиректора Эрмитажа еще на три года

Умершие знаменитости

Умер режиссер Владимир Краснопольский

Львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста в Петербурге отреставрируют

Львов с Дворцовой пристани и сфинксов Египетского моста в Петербурге отреставрируют

Умер создатель советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников

Работа по написанию закона "О культуре" заморожена

Работа по написанию закона "О культуре" заморожена

Сборы Большого театра за прошедший сезон составили рекордные 2,6 млрд рублей

Сборы Большого театра за прошедший сезон составили рекордные 2,6 млрд рублей

Крупнейшие музеи мира организуют выставки к 50-й годовщине смерти Пикассо

Крупнейшие музеи мира организуют выставки к 50-й годовщине смерти Пикассо

Фильм "Вся красота и кровопролитие" Лоры Пойтрас получил "Золотого льва" в Венеции

Фильм "Вся красота и кровопролитие" Лоры Пойтрас получил "Золотого льва" в Венеции

Умер художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });