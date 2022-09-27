Глава Российского оскаровского комитета Чухрай ушел со своего поста

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Российского оскаровского комитета, режиссер Павел Чухрай покидает свой пост из-за решения президиума Киноакадемии России не выдвигать российский фильм на "Оскар" в этом году.

"Я вышел из оскаровского комитета и с себя полномочия сложил", - сказал Чухрай "Интерфаксу".

Он также сообщил, что направил письмо членам Российского оскаровского комитета, в котором изложил свою позицию по поводу принятого решения не направлять на "Оскар" фильм от России.

Накануне президиум национальной академии кинематографический искусств и наук России принял решение не отправлять в этом году фильм на премию американской киноакадемии "Оскар".

В прошлом году Российский оскаровский комитет выдвинул от страны фильм режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки", однако он не вошел в шорт-лист премии.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была учреждена в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония вручения премии должна состояться 12 марта 2023 года в Dolby Theatre.