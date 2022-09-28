Артистов могут призвать в рамках частичной мобилизации в РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Деятелей культуры могут призвать в рамках частичной мобилизации, если их должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ, говорится в сообщении на портале "Объясняем.рф".

"Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы", - ответили там на вопрос о том, будут ли мобилизованы деятели культуры, артисты балета, актёры и певцы.