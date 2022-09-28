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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

Под мобилизацию подпадают младшие офицеры приоритетно в возрасте до 50 лет

Приоритетный возраст призыва при частичной мобилизации рядовых и сержантов составляет 35 лет

Под мобилизацию подпадают младшие офицеры приоритетно в возрасте до 50 лет
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В рамках объявленной частичной мобилизации в приоритетном порядке призываются рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет; младшие офицеры - до 50 лет; старшие офицеры - до 55 лет. Так на портале "Объясняем.рф" ответили на вопрос, до какого возраста могут мобилизовать граждан .

При этом предельный возраст призыва "для рядового и сержантского состава - до 50 лет; младшие офицеры - до 60 лет; старшие офицеры - до 65 лет", говорится в сообщении.

На вопрос, могут ли мобилизовать солдата-срочника, если срок его службы по призыву заканчивается в октябре 2022 года, портал отвечает: "Могут, но только после его увольнения в запас".

Граждане, находящиеся под административным надзором, после освобождения из мест лишения свободы, где отбывали наказание по тяжкой статье, мобилизации не подлежат.

Президент Владимир Путин своим указом объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября. На вопросы граждан, связанные с порядком мобилизации, отвечают на портале "Объясняем.рф", также периодически разъяснения публикуют Минобороны и другие ведомства.

Владимир Путин
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