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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

В Русском музее создадут комнату-картину по произведению Рериха "Заморские гости"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Русский музей в понедельник представит открытие двух новых проектов - "Путешествие в мир искусства и науки" и "Внутри картины Николая Рериха "Заморские гости".

Как сообщает пресс-служба музея, проект "Путешествие в мир искусства и науки" реализуется с 2015 года, на этот раз он посвящён географии и изобразительному искусству и состоится в онлайн-формате.

С октября по декабрь 2022 года более 50 педагогов из школ прослушают курс авторских лекций сотрудников отдела "Российский центр музейной педагогики и детского творчества" музея.

Педагоги получат методическое пособие по теме проекта, а после прохождения обучения - сертификаты о повышении квалификации. Для широкой аудитории учащихся музейные специалисты создали сайт с онлайн-выставкой и викториной. По завершению проекта школьникам в регионах будет предоставлен красочный буклет "География и изобразительное искусство", дополненный творческими заданиями.

Проект "Заморские гости" посвящен творчеству Рериха, теме истории Древней Руси и народного искусства. Оригинальное полотно представлено в экспозиции Русского музея, а гости Михайловского замка смогут посетить "комнату-картину", максимально точно повторяющую произведение. Посетители поднимутся на борт корабля варягов и попытаются отгадать загадки, спрятанные в декоративных элементах инсталляции. Кроме того, в рамках проекта разработаны различные активности для детей.

Картина "Заморские гости" изображает древний, овеянный красотой и романтикой мир варягов, внесших, по словам художника, "новую струю" в отечественную историю. В произведении использованы некоторые приемы народного искусства: декоративизм и интенсивность цвета, лаконизм рисунка. На связь картины с народным искусством указывалось и в каталоге персональной выставки Рериха в 1903 году, где это произведение было названо "Заморские гости. Народная картинка".

"Инсталляция воссоздает произведение со всеми возможными деталями и нюансами. Второй план картины, изображающий море и холмистый берег с виднеющимся вдали городом, выполнен на баннере. Носовая часть корабля, украшенная выразительной резной фигурой с головой дракона, сверкающие на солнце щиты воинов и парус, наполненный свежим ветром, созданы практически в натуральную величину. Ощущение присутствия дополняют фигуры чаек, свисающие с потолка", - говорится в сообщении.

Русский музей
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