Масштабная выставка работ Николая Рериха пройдет в Новой Третьяковке

Н.К. Рерих. Тень учителя. Тибет. 1932. ГТГ Фото: Государственная Третьяковская галерея

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Выставка, посвященная Николаю Рериху, пройдёт в Новой Третьяковке на Крымском валу, в экспозиции будет представлено более 150 работ художника из собрания 18 музеев, сообщила гендиректор галереи Елена Проничева.

"Третьяковская галерея в преддверии юбилейного года решила организовать вот такой большой выставочный проект, охватывающий все многогранное и многоликое творчество Николая Константиновича Рериха (...) Это очень большой исследовательский, научный труд наших сотрудников, большая работа. Более трех лет мы готовились к этому проекту", - сказала Проничева на пресс-конференции в среду.

Она уточнила, что всего на выставке будет представлено более 150 работ из собрания 18 музеев, в том числе зарубежных.

На выставке покажут театральны задник, выполненный Рерихом в 1908 году для балета "Половецкие пляски", который ставился в Париже в рамках первого сезона знаменитой антрепризы "Русский балет Сергея Дягилева". Задник будет показан впервые после завершения первого этапа реставрации.

Как отметил куратор выставки, хранитель музейных предметов отдела живописи второй половины XIX - начала XX века галереи Владимир Никишин, на выставке будут как известные картины автора, так и работы, которые ранее не показывались на выставках в России.

Он уточнил, что выставка разделена на три части. В первой будет представлено раннее творчество Рериха, в том числе работы "Гонец. "Восста род на род" и "Заморские гости". Во второй части выставки будет представлен "индийский путь" Рериха с Гималайской серией и работы, написанные им во время центрально-азиатской экспедиции.

Третий раздел будет посвящен театру, где представят эскизы, костюмы и декорации, созданные Рерихом для спектаклей. Также на выставке будут представлены архивные документы о Рерихе из Третьяковской галереи и Музея Востока.

Как ранее отметили в пресс-службе галереи, выставочный проект "ставит перед собой задачу представить Рериха не только как "мастера гор", но и как художника, стремившегося к творческой реализации в области архитектуры и театра".

Выставка будет открыта с 10 октября по 10 марта 2024 года.