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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

На Остоженке установили памятник Галине Вишневской

На Остоженке установили памятник Галине Вишневской
Фото: АГН "Москва"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Москве на Остоженке торжественно открыли памятник оперной певице Галине Вишневской, сообщили в Мосгорнаследии. Памятник установлен рядом с Центром оперного пения, которым Вишневская руководила последние десять лет жизни.

Создали памятник скульптор Александр Рукавишников и архитектор Михаил Посохин (создатель проекта Центра оперного пения Вишневской).

Народная артистка СССР изображена в полный рост, а высокий постамент выполнен с монументальными драпировками и опоясан бронзовой ширмой со стрельчатыми окнами.

"Общая стилизация памятника отсылает к деревянному зодчеству. Торжественное открытие было приурочено ко дню рождения выдающейся певицы", - сообщил через пресс-службу руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов и добавил, что грант на установку памятника выделили власти города.

Установить памятник предложил Региональный общественный фонд культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича. Мосгордума рассматривала это предложение в марте 2013 года. Ранее сообщалось, что памятник собирались открыть 27 марта 2022 года.

Памятник народному артисту СССР, виолончелисту и дирижеру Мстиславу Ростроповичу открыли 29 марта 2012 года в сквере на пересечении Брюсова и Елисеевского переулков, недалеко от Дома композиторов, где они с Вишневской жили. Сквер назвали в честь Ростроповича несколькими годами позднее. В 2017 году на Доме композиторов окрыли мемориальную доску супругам.

Вишневская умерла 11 декабря 2012 года в Москве. В июне 2013 года правительство Москвы решило назвать проектируемый проезд №326 в районе Новокосино улицей Галины Вишневской.

Галина Вишневская Остоженка Мосгорнаследие Мстислав Ростропович Александр Рукавишников Михаил Посохин
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