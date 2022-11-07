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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Умер основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Скончался проживавший в Оренбурге основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов, говорится на странице музыканта в соцсети "ВКонтакте" в понедельник.

"Сегодня не стало Сергея Борисовича Кузнецова. Информация о дате и месте прощания будет опубликована дополнительно", - говорится в сообщении.

Согласно данным на странице в соцсети, Кузнецову было 58 лет. Между тем местные СМИ сообщают, что причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

23 июня умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов.

Ласковый май Сергей Кузнецов
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