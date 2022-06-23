Умер певец Юрий Шатунов

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Умер солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, сообщил "Интерфаксу" представитель музыканта.

"Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры Шатунова остановилось", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах, Шатунов скончался в Домодедовской больнице от инфаркта.

Шатунов родился 6 сентября 1973 года. Известность получил в 1980-е годы в группе "Ласковый май", участниками которой были воспитанники детских домов. Группа стала особенно популярной благодаря продюсеру Андрею Разину.

Самыми популярными композициями группы были "Белые розы" и "Седая ночь".