Минкультуры определило приоритеты для господдержки кинопроизводства в 2023 году

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Минкультуры России определило приоритетные направления господдержки кинопроизводства в 2023 году, среди них противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма, популяризация службы в Вооруженных силах России, единение общества вокруг поддержки армии и неоколониальная политика стран англо-саксонского мира.

"Мы публикуем перечень тем до начала конкурсов на финансирование производства и надеемся, что кинематографисты при разработке проектов будут учитывать приоритеты господдержки кинопроизводства. Министерство культуры продолжает поддерживать такие важные для общества темы, как защита семейных ценностей, патриотическое воспитание, сохранение традиций регионов России, успехи отечественной науки, популяризация профессии инженера и учителя", - сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой привели в пресс-службе ведомства.

Она отметила, что "в современных реалиях мы считаем необходимым сделать акцент также на противодействии попыткам фальсификации истории и современным проявлениям идеологии нацизма, говорить о героизме и самоотверженности российских воинов в ходе спецоперации, работе фронтовых бригад и волонтеров".

Всего ведомство определило 17 приоритетных тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год. Порядок и условия проведения конкурсных отборов в 2023 году будут объявлены в конце декабря 2022 года.

Так, в список тем для кинематографистов вошли, в частности, "Противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма. Популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции", "Популяризация службы в Вооруженных силах России. Единение общества вокруг поддержки армии (фронтовые бригады, добровольцы, волонтёры). Усиление статуса профессии военного на примерах исторических событий и новой истории".

В числе приоритетных тем для господдержки также: "Культура России. Сохранение, создание и распространение традиционных ценностей", "Десятилетие детства. Семья, дети, их защита и поддержка", "Наука России: инновации, технологии, приоритеты", "Уроки истории, уроки памяти. Противодействие попыткам фальсификации истории. Миротворческая миссия России. Исторические победы России. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Освободительная миссия советского солдата. Конфликт поколений, преемственность поколений".

Среди других направлений поддержки фильмы о духовно-нравственном, патриотическом воспитании граждан России, противодействии экстремизму, о культуре и традициях регионов РФ, развитии Дальнего Востока и Арктики, о подростках, о современном обществе и морально-этическом выборе, о выдающихся личностях истории, культуры, науки и спорта, о неоколониальной политике стран англо-саксонского мира.