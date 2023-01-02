Кассовые сборы кинотеатров в РФ в 2022 году упали почти в 2 раза по сравнению с 2021 годом

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Кассовые сборы российских кинотеатров в 2022 году составили почти 24 млрд рублей, что на 42% меньше, чем в 2021 году, сообщили в Фонде кино.

"В 2022 году совокупные кассовые сборы кинопроката РФ составили 23,7 млрд рублей, из которых 12,3 млрд рублей (52,1%) собраны от продажи билетов на сеансы российского кино", - говорится в отчете об итогах кинопроката за ушедший год, представленных Единой автоматизированной системой сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

Как говорится в сообщении, "годовой объем рынка кинопроката по кассовым сборам снизился на 41,9% по отношению к 2021 году (в рублевом выражении - на 17,1 млрд рублей) и 42,9% по количеству проданных билетов, но превысил объем сборов кинопроката пандемийного 2020 года на 792 млн рублей".

При этом показатели российского кино превысили уровень 2021 года на 18,5% по кассовым сборам и на 16,3% по посещаемости. Всего в 2022 году на сеансы фильмов в кинотеатрах страны было продано 83,2 млн билетов, в том числе 46,2 млн (55,5%) - на сеансы российского кино.

Сборы зарубежных фильмов в 2022 году составили 11,3 млрд рублей, на сеансы зарубежных фильмов было продано 37 млн билетов. По сравнению с 2021 годом снижение кассовых сборов и посещаемости составило -62,6% и -65,1% соответственно (19 млрд рублей, 69 млн зрителей), уточнили в фонде.

Пятерку крупнейших фильмов по объему проданных билетов в 2022 году составили приключенческое фэнтези режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Посланник Тьмы", приключенческий боевик "Анчартед: На картах не значится", историческая драма режиссера Антона Мегердичева "Сердце Пармы", супергеройский фильм по мотивам комиксов Marvel "Человек паук: Нет пути домой", семейный анимационный фильм "Зверопой 2".