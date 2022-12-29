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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Умер композитор Эдуард Артемьев, написавший музыку к фильмам Михалкова и Тарковского

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Умер автор легендарной музыки к фильмам Тарковского и Михалкова, композитор Эдуард Артемьев, отметивший в этом году 85-летний юбилей.

"Сегодня ушел из жизни выдающийся российский композитор Эдуард Артемьев. Музыкант был частым гостем в Доме музыки, его сочинения, которые знает и любит весь мир, неоднократно звучали со сцен ММДМ", - говорится в телеграм-канале Московского международного дома музыки.

Там принесли соболезнования родным, близким музыканта и всем поклонникам его таланта.

В начале декабря сообщалось о госпитализации Артемьева.

Биография Эдуарда Артемьева

Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. В этом году он отметил 85-летие. Автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Первоначальное музыкальное образование получил в Московском хоровом училище, в 1960-м году окончил Московскую консерваторию по классу композиции. В 60-х занялся исследованиями синтеза звука и электронной музыки, экспериментировал в студии Музея им. Скрябина, работал программистом в НИИ и в первой в СССР экспериментальной студии электронной музыки.

Написал музыку более чем к 150 художественным, документальным и мультипликационным фильмам, в том числе "Сталкер", "Солярис" и "Зеркало" Тарковского, "Свой среди чужих, чужой среди своих" и "Раба любви" Михалкова.

Член Союза композиторов и Союза кинематографистов России, президент основанной им же в 1990 году "Российской ассоциации электроакустической музыки", а также член исполнительного комитета Интернациональной конфедерации электроакустической музыки ICEM при ЮНЕСКО.

Награждён Госпремией СССР, четырьмя Государственными премиями РФ, Народный артист РФ (1999), Герой труда РФ (2022).

Хроника 05 января 2019 года – 29 декабря 2022 годаУмершие знаменитости
Эдуард Артемьев
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