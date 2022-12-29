Умер композитор Эдуард Артемьев, написавший музыку к фильмам Михалкова и Тарковского

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Умер автор легендарной музыки к фильмам Тарковского и Михалкова, композитор Эдуард Артемьев, отметивший в этом году 85-летний юбилей.

"Сегодня ушел из жизни выдающийся российский композитор Эдуард Артемьев. Музыкант был частым гостем в Доме музыки, его сочинения, которые знает и любит весь мир, неоднократно звучали со сцен ММДМ", - говорится в телеграм-канале Московского международного дома музыки.

Там принесли соболезнования родным, близким музыканта и всем поклонникам его таланта.

В начале декабря сообщалось о госпитализации Артемьева.

Биография Эдуарда Артемьева

Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. В этом году он отметил 85-летие. Автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Первоначальное музыкальное образование получил в Московском хоровом училище, в 1960-м году окончил Московскую консерваторию по классу композиции. В 60-х занялся исследованиями синтеза звука и электронной музыки, экспериментировал в студии Музея им. Скрябина, работал программистом в НИИ и в первой в СССР экспериментальной студии электронной музыки.

Написал музыку более чем к 150 художественным, документальным и мультипликационным фильмам, в том числе "Сталкер", "Солярис" и "Зеркало" Тарковского, "Свой среди чужих, чужой среди своих" и "Раба любви" Михалкова.

Член Союза композиторов и Союза кинематографистов России, президент основанной им же в 1990 году "Российской ассоциации электроакустической музыки", а также член исполнительного комитета Интернациональной конфедерации электроакустической музыки ICEM при ЮНЕСКО.

Награждён Госпремией СССР, четырьмя Государственными премиями РФ, Народный артист РФ (1999), Герой труда РФ (2022).