Прощание с композитором Артемьевым пройдет 31 декабря

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Прощание с композитором Эдуардом Артемьевым и его похороны на Ваганьковском кладбище пройдут в субботу, 31 декабря, сообщает в пятницу Союз кинематографистов России.

"Отпевание состоится 31 декабря в храме Большое Вознесение по адресу: Большая Никитская ул., 36, стр. 1", - говорится в сообщении на сайте союза.

Похоронен Артемьев будет в субботу на Ваганьковском кладбище.

Артемьев умер 29 декабря в возрасте 85 лет.

Композитор написал музыку более чем к 150 художественным, документальным и мультипликационным фильмам, в числе которых "Сталкер", "Солярис" и "Зеркало" Андрея Тарковского, "Свой среди чужих, чужой среди своих" и "Раба любви" Никиты Михалкова, а также "Сибириада " Андрея Кончаловского. Артемьев считается отцом-основателем отечественной электронной музыки. Также он является автором оперных и симфонических произведений.