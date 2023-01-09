Депутаты подготовили проект закона о принудительном лицензировании фильмов

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил о подготовке законопроекта о принудительном лицензировании фильмов для российского кинопроката.

"Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов. По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино - и не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания", - написал Горелкин в своем телеграмм-канале в понедельник.

Он напомнил, что "первые попытки внести подобный законопроект на рассмотрение Госдумы были еще в прошлом году, но вызвали критику отрасли", так как эксперты, прежде всего, видели риск для российских онлайн-кинотеатров.

"Думаю, при новом подходе эти опасения будут учтены, и принудительное лицензирование распространится только на кинопрокат", - отметил Горелкин.