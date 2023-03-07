Рост выручки российских онлайн-кинотеатров в 2022 году замедлился в 10 раз

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Выручка российских онлайн-кинотеатров в 2022 году составила 63,3 млрд рублей, увеличившись на 5% к 2021 году (60,3 млрд рублей), показало исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily. По сравнению с 2021 годом динамика роста рынка снизилась почти на 50 п.п. с 54%, указывают аналитики.

"Рост выручки в 2022 году показал минимальные значения за весь период наблюдения. Сказалось как замедление рынка по естественным причинам, так и уход ряда сервисов с оригинальным контентом, который сложно заместить", - прокомментировал ситуацию через пресс-службу гендиректор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.

Эксперты рынка, опрошенные TelecomDaily, сошлись во мнении, что рост остановился после скачка спроса, вызванного нахождением потребителей дома в период пандемии. В 2022 неизбежный отток числа пользователей усилился также из-за ухода ряда крупных сервисов и снижения покупательской активности.

Как говорится в исследовании, в 2022 году изменилось положение игроков рынка: так, бессменный лидер последних лет - ivi - уступил первенство на рынке "Кинопоиску", а уход западных игроков позволил еще больше укрепиться отечественным проектам.

В частности, доля "Кинопоиска" на рынке онлайн-кинотеатров по доходам в 2022 году выросла до 24,1% с 14,6% в 2021 году, ivi - 20,5% против 19,7%, Wink переместился на третье место, взяв в общей выручке 11,4% (по итогам 2021 - 8,4%). Онлайн-кинотеатр Okko сместился с третьего на четвертое место - 10,8% против 10,4%. Пятое место делят Start (6,8% против 5%) и Kion (6,8% против менее чем 1%).

Аналитики агентства указывают, что годом ранее на пятом месте находился Netflix с долей 8,1%, а YouTube и Megogo занимали 6,6% и 5,6% соответственно. Сейчас эти три сервиса не принимают платежи в России, а Netflix и Megogo покинули страну, напоминают аналитики.

По данным исследования, на первую пятерку игроков в 2022 году приходилось около 73,6% доходов рынка, в то время как в 2021 году эта доля составляла 61,2%.

По данным TelecomDaily, в 2022 году доходы "Кинопоиска" выросли на 73%, Kion - на 66%, Wink - на 42%, Start - на 41%, "Триколор Кино и ТВ" - на 36%. "Годом ранее эти проекты по росту выручки шли ровно так же друг за другом, с той лишь разницей, что между ними на пятое место вклинивался Netflix, а онлайн-кинотеатр "Триколора" занимал шестое", - отмечается в исследовании.

Аналитики агентства рассчитывают, что в 2023 году рынок частично восстановит динамику, выручка вырастет на 10-12%.