В программу Берлинского кинофестиваля вошли 18 картин

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Фильмы из Германии, Испании, Австралии и Великобритании вошли в конкурсную программу Международного Берлинского кинофестиваля, всего в конкурсной программе 18 картин, сообщили организаторы смотра.

"За Золотого и Серебряного медведей будут бороться 18 фильмов из 19 стран. 15 картин - мировые премьеры", - говорится в сообщении на сайте смотра.

Уточняется, что одиннадцать режиссеров уже участвовали в фестивале, восемь - в конкурсной программе. Шесть из представленных в конкурсной программе фильмов сняли режиссеры-женщины.

Так, в конкурсную программу вошли испанская картина "20 000 разновидностей пчел" режиссера Эстибалиса Урресола Солагурена, "Башня без тени" режиссера Чжан Лу из Китая, "До конца ночи" Кристофа Хохойслера (Германия), "Ежевика" Мэтта Джонсона (Канада), "Диско-мальчик" Джакомо Аббруццезе (совместного производства Франции, Италии, Польши и Бельгии), "Большая колесница" режиссера Филиппа Гарреля (Франция и Швейцария).

Кроме того, в конкурсной программе фильм "Ингеборг Бахман - Путешествие в пустыню" Маргарете фон Тротты (Германия/Швейцария/Австрия/Люксембург), "Однажды мы расскажем друг другу все" Эмили Атеф (Германия), "Лимбо" Ивана Сена (Австралия), "Плохая жизнь" Жуана Канижу (Португалия, Франция), "Манодром" Джона Тренгова (Великобритания и США).

Также в конкурсной программе картины "Музыка" Ангелы Шанелек (Германия, Франция, Сербия), "Прошлые жизни" Селин Сонг (США), "Красное небо" Кристиана Петцольда (Германия), "На Адаманте" Николя Филибера (Япония, Франция), "Выживание доброты" Рольфа де Хира (Австралия), "Судзумэ закрывает двери" Макото Синкай (Япония) и "Тотем" Лилы Авилес (Мексика/Дания/Франция).

В программу Encounters Берлинале вошел фильм "Клетка ищет птицу" режиссера Малики Мусаевой - выпускницы мастерской Александра Сокурова.

В этой программе, появившейся в 2020 году, как ранее отмечали организаторы, представлены "смелые картины независимых кинорежиссеров-новаторов". В 2022 году в ней был представлен фильм "Брат во всем" Александра Золотухина.

73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля. Международное жюри кинофестиваля возглавит актриса Кристен Стюарт.