Стали известны номинанты на премию "Оскар"

Короткометражный документальный фильм "Выход" якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых попал в номинацию на "Оскар"

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды" Фото: Официальный сайт фильма

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Фильмы "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Фабельманы" Стивена Спилберга и "Банши Инишерина" Мартина МакДона будут бороться за награды в номинации "Лучший фильм" американской киноакадемии "Оскар", объявили организаторы премии во вторник.

Также среди претендентов на награду в данной номинации: "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, "Тар" Тодда Филда, "Элвис" База Лурмана, "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда и "На западном фронте без перемен" Эдварда Бергера и "Женщины говорят" Сары Полли.



Лучшим режиссером может стать Мартин МакДона ("Банши Инишерина"), Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт ("Все везде и сразу"), Стивен Спилберг ("Фабельманы"), Тодд Филд ("Тар"), Рубен Эстлунд ("Треугольник печали").

На звание лучшей актрисы по версии американской киноакадемии претендует Кейт Бланшетт за фильм "Тар", Ана де Армас ("Блондинка"), Андреа Райзборо ("Ради Лесли"), Мишель Уильямс ("Фабельманы") и Мишель Йео ("Все везде и сразу").

Лучшим актером может стать Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Пол Мескал ("Солнце мое") или Билл Найи ("Жить").

На награду в категории "Лучший оригинальный сценарий" претендуют "Банши Инишерина", "Все везде и сразу", "Фабельманы", "Треугольник печали" и "Тар". За награду за лучший адаптированный сценарий поборются "На Западном фронте без перемен", "Достать ножи: Стеклянная луковица", "Жить", "Топ Ган: Мэверик" и "Женщины говорят".

На награду в номинации "Актриса второго плана" претендуют: Анджела Бассетт за фильм "Черная Пантера: Ваканда навеки", Хонг Чау ("Кит), Керри Кондон ("Банши Инишерина"), Джейми Ли Кертис и Стефани Хсю (обе "Все везде и сразу"). В аналогичной мужской номинации представлены Брендан Глисон ("Банши Инишерина"), Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро"), Джадд Херш ("Фабельманы"), Барри Кеоган ("Банши Инишерина") и Ке Хюи Куан ("Все везде и сразу").

Лучшим анимационным фильмом может стать "Пиноккио Гильермо дель Торо", "Марсель, ракушка в ботинках", "Кот в сапогах 2: Последнее желание", "Морской монстр"и "Я краснею"/

В числе номинантов на "Оскар" в этом году в соответствующей категории оказался короткометражный документальный фильм "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых.

Церемония вручения наград пройдет 12 марта.