Сиквел "Аватара" занял четвертую строчку в мировом прокате за всю историю

Кадр из фильма "Аватар: Путь воды" Фото: официальный сайт фильма

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Фильм "Аватар: Путь воды" заработал $2,1 млрд в мировом прокате и занял по этому показателю четвертое место в истории, обойдя "Звездные войны: Пробуждение силы", пишет MarketWatch.

В минувшие выходные картина собрала $15,7 млн в кинотеатрах США и Канады, и этого хватило для того, чтобы стать лидером по итогам седьмого уикэнда подряд. Первый "Аватар" 2009 года собрал $2,92 млрд и пока удерживает первое место, billion), "Мстители: финал" (2019 год) собрал $2,79 млрд, "Титаник" (1997 год) - $2,19 млрд.

За последние 25 лет аналогичную по длительности серию на первой строчке североамериканского проката демонстрировал только первый "Аватар", вышедший на экраны в 2009 году, а "Титаник" лидировал на протяжении 15 недель в 1997 году. Все три фильма снял режиссер Джеймс Кэмерон.

"Кэмерон продолжает бить все рекорды", - отметил старший аналитик Comscore Пол Дергарабедян, добавив, что картина наверняка продолжит удерживать позиции, поскольку следующий блокбастер "Человек-муравей и Оса: Квантомания" выйдет на экраны только в середине февраля.

Второе место по продажам билетов в США и Канаде занял семейный анимационный фильм "Кот в сапогах 2: Последнее желание", заработавший $10,6 млн. На третьей строчке расположилась трагикомедия "Мой ужасный сосед" - ремейк шведского хита "Вторая жизнь Уве" с Томом Хэнксом в главной роли собрал $6,8 млн.

В январе традиционно начинаются повторные показы картин, номинированных на "Оскара". Получившая рекордные в этом году 11 номинаций лента "Всё везде и сразу", вышедшая еще в марте, была показана на 1,4 тыс. экранов в Северной Америке и заработала еще $1 млн, а автобиографическая драма Стивена Спилберга "Фабельманы" собрала $760 тыс.

Церемония вручения "Оскаров" пройдет 12 марта.