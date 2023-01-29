Умер сооснователь панк-группы Television Том Верлен

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американский гитарист Том Верлен умер на 74-м году жизни, сообщает Associated Press. Он скончался после непродолжительной болезни.

Верлен был гитаристом и сооснователем панк-рок-группы Television. Она не имела большого коммерческого успеха, однако считается, что коллектив, образованный в 1973 году, стал одним из первопроходцев этого стиля музыки и оказал влияние на многие группы, включая Pavement, Sonic Youth, the Strokes и др.

Television выступали в знаменитом нью-йоркском клубе CBGB вместе с такими группами как the Ramones и Talking Heads, а также "крестной матерью панка" Патти Смит.