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Умер американский певец Тони Беннетт

Умер американский певец Тони Беннетт
Тони Беннетт и Леди Гага
Фото: Kevin Mazur/Getty Images for ViacomCBS

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке в возрасте 96 лет умер певец Тони Беннетт, которого Фрэнк Синатра называл величайшим исполнителем в мире. Он умер у себя дома утром 21 июля, сообщает ABC News со ссылкой на его агента Сильвию Вайнер.

CNN называет Беннетта "легендарным" и упоминает в качестве его самой популярной песней I Left My Heart in San Francisco. Variety напоминает, что музыкальная карьера певца растянулась на восемь десятилетий, и в возрасте 85 лет, в 2011 году он стал самым возрастным в истории певцом, чей альбом Duets II возглавил чарт Billboard 200.

До появления моды на рок-н-ролл в 1950-х Беннет был известен и любим как исполнитель в эстрадно-джазовом стиле крунинг. Затем его популярность пошла на спад, но пережила новый всплеск в конце 1970-х годов, когда в США пришла ностальгия по ретро.

Прежние хиты Беннетта стали записывать современные исполнители.

В 1994 году Беннетт записал вживую на MTV альбом с Элвисом Костелло и Кей Ди Лэнг, альбом получил "Грэмми". Затем Беннетт записал дуэты с Полом Маккартни, Элтоном Джоном, Джорджем Майклом, Селин Дион и другими звездами, которые вошли в альбом 2006 года Duets. Альбом 80-летнего музыканта поднялся до третьей строчки в Billboard 200.

В 2014 году выпустил совместный альбом с Леди Гагой Cheek to Cheek.

В 2021 году семья музыканта сообщила, что с 2016 года у него диагностирована болезнь Альцгеймера. С этим диагнозом он продолжал еще несколько лет выступать.

Тони Беннетт также получил известность как художник, создатель художественной школы в Куинсе, гражданский активист и филантроп, которого иногда называли "Тони Бенефит" за регулярное участие в благотворительных акциях.

Хроника 05 января 2019 года – 21 июля 2023 годаУмершие знаменитости
Нью-Йорк США MTV Селин Дион Тони Беннетт Элвис Костелло Фрэнк Синатра
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