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Театральный репертуар в России соотнесут со школьной программой по литературе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Театральный репертуар соотнесут с единой школьной программой по литературе, благодаря чему школьники смогут увидеть на сцене произведения, пройденные в классе, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ по итогам встречи главы ведомства Ольги Любимовой с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

"С 1 сентября 2023 года во всех школах будет запущена единая программа по литературе. Было бы хорошо вернуться к советской традиции, когда школьники смотрели в театре постановки по пройденной классике. Это будет мотивацией и для изучения произведений, и для посещения театров", - сказал Кравцов, слова которого привели в пресс-службе Минкультуры РФ.

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По словам Любимовой, поддержка школьной программы по литературе должна быть обеспечена по всей стране. В тех районах, где в доступе нет театров, школы могут получить записи спектаклей для демонстрации ученикам.

"Навык общения с культурой необходим. Это и традиция похода в театр и музей, и просмотр киноклассики и новинок кинопроката", - сказала Любимова.

Также министры обсудили взаимодействие ведомств по работе школьных театров. Кравцов сообщил, что уже действует 28 тыс. школьных театров, а в течение года планируется открыть театр в каждой школе. В свою очередь Любимова предложила наладить систему шефства региональных театров над школьными.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, министерства достигли договоренность о показах в школах современных российских фильмов для детей и юношества, что, как считают в Минкультуры, поможет общему развитию школьников и позволит киносообществу получить прямой отклик целевой аудитории.

Минкультуры РФ
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